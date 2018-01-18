ЦИК рассказал о сумме избирательного фонда Грудинина

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избирательный фонд кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина на 15 января составил 50,7 миллиона рублей, порядка 2,4 миллиона рублей потрачено на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Согласно информации ЦИК, на счета избирательного фонда Грудинина по состоянию на 15 января поступило 50,72 миллиона рублей, расходы кандидата составили — 2,545 миллиона рублей. При этом основная часть расходов – 2,448 миллиона рублей — пошла на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей.