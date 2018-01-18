Выборы 2018

Собчак рассчитывает участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

16:2618.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКсения Собчак во время встречи с избирателями в БердскеКсения Собчак во время встречи с избирателями в Бердске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Выдвигающаяся в президенты России телеведущая Ксения Собчак планирует использовать выборы 2018 года для заявления о своей позиции, чтобы затем участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собчак заявила, что больше нигде не работает

"Хороший срок три года. Думаю, что это будет как раз момент выборов в государственную думу. Надеюсь, я смогу принять в этих выборах участие и победить. У нас такая страна, для того, чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских. Это моя стратегия", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о своих политических планах на ближайшие три года.

Собчак отметила, что у нее "огромные планы в политике" и они связаны с тем, чтобы в первую очередь на президентской кампании заявить о своей позиции и донести ее до миллионов людей.

"Это (кампания по выборам президента РФ) единственная легальная возможность в России получить доступ к федеральному эфиру. Сейчас люди просто часто не могут осознать, что они живут в неправильной системе просто потому, что они не получают информацию необходимую для того, чтобы они захотели этих изменений", — сказала она.

"Моя цель – не президентские выборы. Моя цель – думские выборы. Цель — создание партии, и в том, чтобы сейчас на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан", — добавила она. Собчак сказала, что хочет провести ревизию существующих в России проблем.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". —0-

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