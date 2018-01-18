В ОП рассказали, как обучают наблюдателей за выборами

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Обучение наблюдателей за выборами уже началось в отдельных регионах России, заявил РИА Новости в четверг заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Ранее в законодательство были внесены поправки, которые позволяют федеральной и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента.

"В отдельных регионах уже начинают обучать наблюдателей", — сказал Точенов.

При этом, по его словам, ОП РФ продолжает решать "процедурные вопросы, которые до конца не отрегулированы", в частности, речь идёт о соблюдении законодательства о персональных данных при предоставлении информации о наблюдателях.

Точенов также отметил, что существуют организации, которые уже знакомы с процессом наблюдения за выборами, и есть организации, которые никогда раньше этим не занимались, и их "нужно будет готовить серьезнее".

Выборы президента пройдут в России 18 марта.