Росгвардия готова действовать жестко в случае провокаций на выборах-2018

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Росгвардия в случае провокаций на предстоящих выборах президента готова действовать жестко, но в рамках закона, сообщил журналистам в четверг замначальника главка по охране общественного порядка Алексей Зинин.

"Мы всегда ожидаем и готовимся к внештатным событиям, и если такое будет происходить, мы к этому будем готовы и будем действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства", — сказал Зимин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Росгвардия отслеживает ситуацию и обменивается информацией с другими правоохранительными органами.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.