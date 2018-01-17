В СФ обвинили США в навязывании "правильных" кандидатов в президенты России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вашингтон оказывает прямое и грубое вмешательство в дела РФ, призывая к бойкоту президентских выборов в России, заявил на заседании Совета Федерации глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Из Вашингтона уже поименно навязывают "правильных" кандидатов в президенты России, либо предлагают бойкот самих выборов. Это прямое и грубое вмешательства в наши дела", — сказал он.

В беседе с журналистами сенатор пояснил, что к бойкоту президентских выборов в РФ призывает вещающая в России "Радио Свобода".

"Это орган, существующий на бюджетные деньги США, то есть команда на бойкот идёт напрямую из Вашингтона", — считает Климов.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе Радио Свобода.