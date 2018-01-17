ЦИК получил три жалобы на освещение предвыборной кампании в СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Центризбирком пока получил всего несколько жалоб, связанных с освещением СМИ избирательной кампании по выборам президента России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас, в принципе, жалоб мало, всего несколько поступило, насколько знаю, три жалобы, которые касаются именно этой темы и темы освещения именно в этот период", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Во вторник движение "Голос" призвало ЦИК, правоохранителей и Роскомнадзор разобраться с обращениями о якобы незаконной агитации на телевидении в период кампании по выборам президента России. В "Голосе" утверждают, что за 20 дней на их "карту нарушений" из разных регионов поступило 55 сообщений о случаях такой агитации на ТВ.