Предвыборная гонка: 17 кандидатов претендуют на пост президента России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Участие в избирательной кампании по выборам президента России продолжают 17 претендентов на этот пост, в том числе двое самовыдвиженцев; во вторник из предвыборной гонки выбыл один кандидат, другой снял свою кандидатуру, а всем остальным для продолжения борьбы предстоит пройти процедуру регистрации, заручившись для этого поддержкой определенного количества избирателей.

Пока никто из претендентов на президентский пост, успешно прошедших этап выдвижения, не представил в Центризбирком подписные листы, хотя некоторые сбор подписей уже ведут. Впрочем, двое выдвиженцев от парламентских партий, которым по закону подписи не требуются, уже официально зарегистрированы кандидатами на должность главы государства — это лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который традиционно идет на выборы от своей партии, и директор совхоза им Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.

Фамилии зарегистрированных кандидатов, если те сами не решат отказаться от участия в выборах, избиратели увидят в бюллетене 18 марта. Документы на регистрацию ЦИК будет принимать до 18.00 мск 31 января. После их приема у ведомства есть десять дней для проверки подписей на достоверность, таким образом, к 10 февраля, вероятно, определится список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень.

"Мы закончили процедуру рассмотрения всех документов, больше не может никого быть. Только если по суду кто-то будет восстановлен, но я судебных заявлений новых не вижу, все, что было в суде, на мой взгляд, полностью рассмотрено", — сообщил журналистам замглавы ЦИК Николай Булаев после заседания во вторник.

Начиная со старта избирательной кампании 18 декабря и заканчивая финалом этапа выдвижения 12 января, ЦИК получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата или выдвигаться в качестве кандидата: о проведении предвыборных съездов сообщили 24 партии, а о собраниях групп избирателей в поддержку самовыдвижения — 46 граждан. Но до Центризбиркома с необходимыми для выдвижения документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов — 36 из 70. Среди них были 15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат.

Две трети из тех, кто заявил о желании идти на выборы в порядке самовыдвижения, свои документы не принесли, многие собрания групп избирателей просто не состоялись. Отменилось и несколько предвыборных съездов, например, "Демократической партии" и "Гражданской позиции".

А вот "Российский объединенный трудовой фронт" ("РОТ Фронт"), получив сначала отказ в регистрации своих уполномоченных представителей из-за нарушения сроков уведомления о съезде, повторно собрал делегатов и вновь выдвинул своего кандидата в президенты — машиниста мостового крана металлургического завода Наталью Лисицыну. Вторая попытка завершилась удачно, она уже открыла избирательный счет и ведет свою кампанию.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец тоже приходила с документами на выдвижение в ЦИК дважды, но будучи кандидатом от разных партий. Сначала она шла на выборы от партии "Народ против коррупции", но 10 января получила отказ Центризбиркома из-за допущенных при проведении съезда нарушений. Во второй раз Волынец пришла в ведомство с документами уже под занавес выдвижения — 12 января — будучи кандидатом от "Народной партии России". На этот раз попытка была успешной: рассмотрев документы, ЦИК не нашел недочетов и во вторник дал Волынец разрешение на открытие специального избирательного счета.

Аналогичное решение Центризбирком предполагал вынести и в отношении депутата городской Думы Волгограда Олега Булаева, выдвинутого в президенты "Коммунистической партией социальной справедливости" (КПСС). Как и Волынец, он подал документы в ЦИК 12 января. Однако кандидат, фактически успешно прошедший этап выдвижения, в ходе заседания Центризбиркома во вторник объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, "чтобы не дробить коммунистический электорат".

Документы в последний день выдвижения, буквально за час до полуночи, успела подать в ЦИК также директор "Центра молодости и долголетия" в Саратове Марина Копёнкина, которая намеревалась участвовать в выборах от "Родной партии". Однако она получила отказ в регистрации уполномоченных представителей партии, что не позволяет ей продолжить предвыборную борьбу. Основаниями для отказа послужили несвоевременное уведомление о съезде и нарушения при его проведении, кроме того, кандидат не представила некоторые необходимые для выдвижения документы.

Кандидат от "Российской социалистической партии" Ирина Гагитэ днем ранее сняла свою кандидатуру с выборов. ЦИК должен был принять аналогичное решение — отказать в регистрации уполномоченных, поскольку кандидат не представила необходимую справку о крупных расходах на себя и несовершеннолетнего сына, что является основанием для отказа. Вместе с тем у ЦИК возникли подозрения в том, что документы, подтверждающие проведение региональных конференций партии, которые должны предшествовать съезду, могут быть сфабрикованы. Такое нарушение может грозить ответственностью вплоть до уголовной. В ведомстве порекомендовали Гагитэ отозвать свою кандидатуру, если она не уверена в подлинности документов; этому совету она последовала.

Спорная ситуация сложилась и вокруг кандидата в президенты, психолога Михаила Козлова, который идет на выборы от "Партии социальной защиты", — ранее он получил разрешение на открытие избирательного счета и уже ведет кампанию. Как стало известно во вторник, ЦИК нашел признаки фальсификации в его документах, в частности, в доверенности на финансового уполномоченного. Соответствующие материалы для проверки будут направлены в Следственный комитет РФ.

По остальным кандидатам, подавшим документы ранее, ЦИК решения уже принял. Так, участие в избирательной кампании сейчас продолжают действующий глава государства Владимир Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов, они успешно прошли этап выдвижения и открыли избирательные счета, а значит — могут вести агитацию и собирать подписи избирателей; для регистрации самовыдвиженцам нужно заручиться поддержкой не менее 300 тысяч человек.

Ранее ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную в поддержку самовыдвижения лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова, но впоследствии по инициативе самого же ведомства регистрация была отменена решением Верховного суда РФ, поскольку у кандидата обнаружился вид на жительство в другом государстве, что не позволяет ему участвовать в выборах.

Еще 12 кандидатам-самовыдвиженцам по разным причинам было отказано в регистрации групп избирателей. Это борец за права обманутых дольщиков Татьяна Воловик, жена муфтия Дагестана и главный редактор журнала "Ислам" Айна Гамзатова, предприниматель Владимир Кузнецов, шоумен и президент ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли, журналист Олег Лурье, блогер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, самопровозглашенный "президент СССР" Тристан Присягин, руководитель центра "Сотвори добро" Василий Пугачев, глава оренбургского отделения "ПАРНАС" Сергей Столпак, IT-специалист из Челябинска Виктор Черепнин и челябинский бизнесмен Андрей Яцун.

Получили ранее отказы и партийные кандидаты Елена Семерикова от "Женского диалога" и Юрий Сидоров от "Партии малого бизнеса России", ЦИК не зарегистрировал уполномоченных представителей партий в связи с нарушениями при проведении съездов. Кандидат от "Социал-демократической партии России" Сираждин Рамазанов подавал документы для выдвижения, но от дальнейшего участия в выборах отказался.

Свои кампании к настоящему моменту ведут 14 кандидатов от партий, двое из них — Жириновский и Грудинин — уже прошли и процедуру регистрации. Поскольку они идут на выборы от парламентских партий, собирать подписи избирателей им было не нужно. А вот кандидатам от непарламентских партий нужно для регистрации заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей. Сбор подписей уже могут осуществлять 12 кандидатов от непарламентских партий, открывшие избирательные счета. Это Роман Худяков от партии "ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. Ответственность)", Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии роста", Эльвира Агурбаш от "Альянса зеленых", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Антон Баков от "Монархической партии", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Екатерина Гордон от "Партии добрых дел", Станислав Полищук от "Партии социальных реформ", Михаил Козлов от "Партии социальной защиты", Максим Сурайкин от "Коммунистов России" и Наталья Лисицына от "РОТ Фронта".