Россияне собрали более миллиона подписей в поддержку выдвижения Путина

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более 1 миллиона подписей собрали россияне в поддержку выдвижения в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина, сообщил его избирательный штаб во вторник.

"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", — говорится в сообщении.