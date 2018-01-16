МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. "Левада-центр" — крупная социологическая организация, которая имеет свой авторитет, но по закону об иноагентах не может публиковать опросы о политических настроениях россиян во время предвыборной кампании, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
83.6%Да, уже знаю, за кого отдам голос
10.5%Определюсь ближе к выборам
5.9%Нет, еще не думал(а) об этом
"В данном случае речь идет о том, что предписано законом", — сказал Песков, добавив, что есть другие крупные организации, которые занимаются социологическими исследованиями.
В сентябре директор центра Лев Гудков рассказал, что организация не сможет провести exit poll в ходе предстоящих президентских выборов 2018 года из-за статуса иностранного агента. По его словам, "Левада-центр" продолжит публиковать опросы о политических настроениях россиян в конце марта — начале апреля.
Президентские выборы пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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