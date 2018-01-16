В штабе Путина проверили сигналы о нарушениях при сборе подписей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Избирательный штаб Владимира Путина ежедневно получает сигналы о нарушениях при сборе подписей в его поддержку, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

По его словам, большинство таких сообщений ложные, "выдумки недоброжелателей".

"Это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте. Но те случаи, которые подтверждаются, мы над ними работаем", — сказал Кондрашов.

Тем не менее, по его словам, около 200 подписей, собранных на нескольких предприятиях Курганской области, забраковали. Он также добавил, что информация о нарушениях при сборе подписей поступила "с места".

В понедельник Кондрашов сообщил, что в поддержку Путина уже поступило более семисот тысяч подписей.

По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Президентские выборы пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.



