В России завершается создание избирательных участков в больницах и СИЗО

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Во вторник завершается период образования к выборам президента России избирательных участков, на которых смогут проголосовать пациенты больниц и санаториев, заключенные СИЗО, путешественники, моряки и полярники, жители отдаленных местностей.
Ранее Центризбирком утвердил календарный план, в котором отражены все этапы избирательной кампании по выборам президента России, которые состоятся 18 марта.
Согласно этому плану, образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей возможно не позднее 16 января, но в исключительных случаях они могут быть созданы не позже 14 марта.
Речь идет об избирательных участках в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в частности, ИВС и СИЗО.
Аналогичные сроки установлены и в отношении формирования участков в труднодоступных или отдаленных местностях, на полярных станциях, а также на судах, которые в день голосования будут в плавании.
Также к 16 января, а в исключительных случаях – не позже 14 марта, должны быть образованы участки на территориях воинских частей, которые расположены в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях.
Традиционно для избирателей, которые проживают в отдаленных или труднодоступных местностях и в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, организуют досрочное голосование, аналогично выборы проводятся на полярных станциях и судах, которые будут находиться в плавании, а также на некоторых зарубежных избирательных участках. В целом для всех избирателей досрочное голосование на федеральных выборах в России не применяется.
Досрочное голосование в труднодоступных и отдалённых районах, на судах и полярных станциях может начаться не ранее, чем за 20 дней до дня выборов, то есть на предстоящих выборах президента России такие избиратели смогут проголосовать досрочно не ранее 25 февраля.
Замглавы ЦИК России Николай Булаев уточнял ранее, что в этом случае речь не идёт о досрочном голосовании в классическом понимании этого слова, когда досрочно проголосовать могут любые избиратели. В случае с голосованием в отдалённых и труднодоступных районах этим правом пользуются не так много избирателей. Так, общее количество избирателей в стране и число голосующих в труднодоступных районах отличаются друг от друга на три порядка: если в целом в России около 108-109 миллионов избирателей, то в отдалённых местностях — около 100 тысяч, уточнял он.
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