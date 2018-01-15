Памфилова назвала число кандидатов на выборах президента

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Максимум 19 кандидатов будет в избирательном бюллетене на предстоящих выборах президента России 18 марта, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она отметила, что во вторник Центризбирком планирует рассмотреть вопросы о регистрации уполномоченных представителей трёх партий, последними выдвинувших своих кандидатов в президенты РФ.

"Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене на выборах президента", — сказала Памфилова на заседании в понедельник.