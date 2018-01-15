Кандидат в президенты России отказалась от участия в выборах

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Кандидат от Российской социалистической партии Ирина Гагитэ сняла свою кандидатуру с выборов президента России. Об этом она сообщила на заседании ЦИК России в понедельник, сразу же подав в избирком соответствующее заявление.

Гагитэ 11 января подала в ЦИК документы для выдвижения на предстоящих президентских выборах. В понедельник Центризбирком должен был принять решение по итогам их рассмотрения; ЦИК обнаружил недочёты в пакете документов, в частности, кандидат не представила необходимые документы о крупных расходах на себя и несовершеннолетнего ребёнка, что является основанием для отказа в регистрации уполномоченных представителей партии.

Вместе с тем, у ЦИК возникли подозрения, что документы, подтверждающие проведение региональных конференций, которые должны предшествовать съезду, могут быть сфабрикованы. Замглавы ЦИК России Николай Булаев уточнил, что "если будет выявлено, что все эти документы фальсифицированы, то всем, кто этим занимался, в соответствии с законодательством РФ, грозит вплоть до уголовной ответственности".

"Может быть кто-то за вашей спиной совершал какие-то такие действия для того, чтобы убедить вас в чем-то, и вы может быть не в курсе всего, что происходило… может быть я ошибаюсь и все у вас там чисто и честно, тогда мы принимаем решение и все эти материалы вынуждены направить по инстанциям", — пояснил он.

"Если вы сомневаетесь в том, что ваши документы на самом деле не фальсифицированы, лучше их отозвать из Центральной избирательной комиссии, чем мы сейчас вынесем постановление. Это не шантаж. Я вам просто рекомендую: если вы сомневаетесь в добросовестности представленных документов, их лучше отозвать из комиссии", — добавил замглавы ЦИК.

Секретарь ЦИК Майя Гришина разъяснила, что поданные документы уже рассмотрены, но снять свою кандидатуру можно на любом этапе выборов.

"Я последовала вашему совету, я сняла кандидатуру. Спасибо за опыт", — сказала Гагитэ чуть позже на заседании.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила ее за ответственное решение, заверив, что она может рассчитывать на любую методическую помощь от Центризбиркома, если решит идти в политику и участвовать в каком-либо уровне выборов.

Она отметила, что в Центризбирком сразу же поступило и заявление кандидата. "Я, Гагитэ Ирина Муратовна, кандидат на должность президента РФ, в соответствии с пунктом 1 статьи 44 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", снимаю свою кандидатуру с выборов президента РФ 18 марта", — процитировала глава ЦИК заявление кандидата.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.