Опрос показал, сколько россиян уверены в легитимности выборов-2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Шестьдесят четыре процента россиян уверены, что предстоящие выборы президента 2018 года пройдут в открытой и честной борьбе, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В декабре, согласно данным ВЦИОМ, 64% респондентов выразили уверенность, что выборы президента РФ пройдут в открытой и честной борьбе. С ноября 2017 года этот показатель вырос на 6 процентных пунктов, показывает статистика центра.

По мнению гендиректора центра Валерия Федорова, это положительная динамика связана с участием в выборах телеведущей Ксении Собчак и кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

При этом 46% опрошенных считают, что незначительные нарушения на выборах могут иметь место, но они не окажут существенного влияния на общий результат.