Опрос показал, за кого планируют голосовать большинство россиян на выборах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Семьдесят пять процентов россиян планируют голосовать за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах 2018 года, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные гендиректором центра Валерием Федоровым на пресс-конференции в понедельник.

"Большинство респондентов во всех случаях отдавали свои предпочтения Владимиру Путину", — сказал Федоров. Результаты опроса от 8-9 января показали, что рейтинг Путина как кандидата на данный момент составляет 74,8% от всех опрошенных.

Со слов Федорова, второе место занимает кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин: его рейтинг составляет 7,3%. На третьем месте, согласно статистике ВЦИОМ, находится кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 4,7%.

"Если Зюганов уступал Жириновскому, то Павел Грудинин имеет все шансы его опередить. Он обогнал Жириновского по крайней мере по состоянию на 8 января", — сообщил Федоров.