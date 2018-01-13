ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Центризбирком закончил прием документов от претендентов на пост президента России. Всего комиссия получила от партий и граждан 70 уведомлений о намерении участвовать в избирательной кампании, необходимые документы представили чуть больше половины.

Прием документов от партий закончился ровно в полночь с 12 на 13 января. Менее чем за час до этого пакет документов успела подать директор саратовского "Центра молодости и долголетия" Марина Копенкина. Ее выдвигает в президенты Родная партия.

Всего, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, о предвыборных съездах сообщили 24 партии, а о собраниях групп избирателей в поддержку самовыдвижения — 46 граждан, то есть в общей сложности участвовать в выборах собирались 70 претендентов.

Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов — 36. Среди них были 15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат.

Все они в результате попали альбом "36 из 70", который Центризбирком в районе полуночи выложил на официальной странице в Facebook.

Самовыдвиженцы и партии

ЦИК уже зарегистрировал уполномоченных представителей от 14 партий. Все они открыли избирательные счета и начали кампании.

Для самовыдвиженцев срок подачи документов закончился в ночь с 7 на 8 января — тогда ЦИК также работал до полуночи.

После приема документов у ЦИК есть пять дней для их проверки и принятия решения о регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвиженца. После этого претендент на пост президента сможет открыть специальный избирательный счет и начать сбор подписей.

Пока эту проверку прошли двое самовыдвиженцев — действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов. ЦИК также зарегистрировал группу избирателей в поддержку самовыдвижения лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова, но Верховный суд отменил эту регистрацию, поскольку выяснилось, что у кандидата есть вид на жительство в другой стране и участвовать в выборах он не может.

Что дальше

Теперь претендентам на президентский пост предстоит этап регистрации. Для того чтобы попасть в избирательный бюллетень, самовыдвиженцам требуется собрать 300 тысяч подписей избирателей, кандидатам от непарламентских партий — 100 тысяч.

Представить в ЦИК документы и подписи нужно до 18:00 31 января. После этого у комиссии есть 10 дней на проверку. У каждого кандидата проверят по 60 тысяч подписей.

Кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены — таким образом, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин стали первыми официально зарегистрированными кандидатами.

Кроме того, для регистрации кандидаты должны сдать первый финансовый отчет, уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов и ряд других документов.

Зарубежные счета Грудинина

Что касается зарубежных финансовых активов, то тут привлекло внимание то, что такие счета на момент выдвижения были у кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Как пояснил член ЦИК Евгений Шевченко, иметь зарубежные счета на момент выдвижения закон разрешает, но к моменту регистрации они должны быть закрыты. У Грудинина было пять счетов в австрийском банке, они были указаны в документах, поданных при выдвижении.

"На момент регистрации уже у него этих счетов и ценных бумаг не было", — сказал Шевченко. По его словам, проверка Грудинина закончилась и оснований не регистрировать его не было.

Кто в итоге попадет в избирательный бюллетень, окончательно станет известно к 10 февраля.

Кто получил отказ

Отказы в регистрации получили 12 групп избирателей, поддержавших самовыдвиженцев. Это борец за права обманутых дольщиков Татьяна Воловик, жена муфтия Дагестана и главный редактор журнала "Ислам"Айна Гамзатова, предприниматель Владимир Кузнецов, шоумен и президент ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли, журналист Олег Лурье, блогер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, самопровозглашенный "президент СССР" Тристан Присягин, руководитель центра "Сотвори добро" Василий Пугачев, глава оренбургского отделения "ПАРНАС" Сергей Столпак, жители Челябинска IT-специалист Виктор Черепнин и бизнесмен Андрей Яцун.

Причинами отказа стало отсутствие у некоторых претендентов пассивного избирательного права, а также меньшая, чем требуется по закону, численность группы избирателей. Некоторым отказали из-за того, что у них не было нотариального заверения протокола регистрации членов группы избирателей, не хватало документов или они были представлены ненадлежащим образом, а уведомление о проведении собрания в поддержку самовыдвижения было подано несвоевременно.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что во время приема документов комиссии довелось столкнуться даже с угрозами.

"Это такая история: вчера был против бойкота, а сегодня — за. Меняется позиция. Один шантажирует тем, что выведет на улицы миллионы и призовет к бойкоту, "если вы меня сейчас не зарегистрируете". Вот, с ручкой к горлу. Как хотите регистрируйте. Другой говорит, что если выборы честные, то, очевидно, что я победитель. А если я не победитель, значит, выборы нечестные. Разные способы… технологий", — сказала она Памфилова в эфире программы "Субботний вечер" на телеканале "Россия 1".

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.