В России уже появляются баннеры в поддержку кандидата в президенты Путина

Предвыборная агитация в Краснодаре в преддверии предстоящих президентских выборов 2018 года в России

Предвыборная агитация в Краснодаре в преддверии предстоящих президентских выборов 2018 года в России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Баннеры в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина уже начали появляться в России, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

Ранее сопредседатель штаба Елена Шмелева сообщила РИА Новости, что избирательный штаб Путина намерен использовать все форматы агитации в ходе предвыборной кампании.

"Наружная реклама, баннеры уже вывешиваются по стране", — сообщил Кондрашов.

По его словам, также в процессе производства находятся телевизионные видеоролики.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.