Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымско-татарская организация "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественный совет крымско-татарского народа приняли резолюцию о поддержке на предстоящих выборах президента России кандидатуры Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава организации Сейтумер Ниметуллаев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Ниметуллаев подчеркнул, что решение о поддержке кандидатуры Путина принято в субботуна конференции, в которой приняло участие 150 делегатов из различных регионов полуострова.

"Мы приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина. Путин наш президент и другого мы не видим", — сказал РИА Новости Ниметуллаев.

По его словам, именно с именем Путина связано возрождение крымско-татарского народа.

"Реабилитацию, которой мы ждали 70 лет, нам дал президент. Крымско-татарский язык признан на государственном уровне, ведется строительство Соборной мечети днем и ночью лично под руководством нашего президента", — сказал Ниметуллаев.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

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