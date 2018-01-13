Сторонник КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время встречи с доверенными лицами. 13 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время встречи с доверенными лицами. 13 января 2018

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Участник встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался во время мероприятия, сообщил РИА Новости член партии Александр Ющенко.

"Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через десять минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, <…> из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", — сказал Ющенко.

Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.

Встреча Грудинина с доверенными лицами и представителями общественности проходит в Центральном доме литераторов в Москве.