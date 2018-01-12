Выборы 2018

В избирательном штабе Путина будут работать не более 50 человек

19:1512.01.2018
Новости
(обновлено: 19:35 12.01.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЖители Санкт-Петербурга в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 годуЖители Санкт-Петербурга в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Не более 50 человек будут работать в избирательном штабе Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах, в аппарат штаба войдут около десяти человек, сказала РИА Новости в пятницу сопредседатель штаба Елена Шмелева.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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От ректора до доярки: ЦИК принял половину списка доверенных лиц Путина

В четверг она сообщила РИА Новости, что штаб Путина будет полностью сформирован в течение трех-четырех дней.

"Всего во всем штабе будут не более 50 человек, работающих штатно. Порядка десяти человек войдут в аппарат", — сказала Шмелева.

Она добавила, что ответственными по юридической части в аппарате штаба будут Сергей Кабышев и Андрей Тихомиров, которые были ответственны в инициативной группе по выдвижению Путина за сбор документов для подачи в ЦИК. Руководитель общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова будет руководить работой с волонтерами.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Максимально открытый Путин": журналист Кондрашов снял фильм про президента

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил журналистам, что пять позиций в аппарате избирательного штаба Путина займут представители "Единой России". В частности, руководитель центрального исполнительного комитета ЕР Александр Борисов станет замглавы аппарата штаба, первый замруководителя комитета Наталья Орлова — уполномоченным по финансам, замруководителя исполкома Андрей Парфенов возглавит региональный департамент штаба, а первый замруководителя комитета Максим Жаворонков — региональный блок штаба. Председатель координационного совета "Молодой гвардии ЕР" Денис Давыдов будет заниматься молодежным направлением.

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец и должен собрать подписи в свою поддержку. Сбор продлится до 30 января.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вторую часть списка доверенных лиц Путина передадут в ЦИК до конца января

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина, и разрешил ему открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, что позволяет выдвиженцу официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Путин в среду вечером посетил свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

 

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