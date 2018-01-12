В избирательном штабе Путина будут работать не более 50 человек

Жители Санкт-Петербурга в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Жители Санкт-Петербурга в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Не более 50 человек будут работать в избирательном штабе Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах, в аппарат штаба войдут около десяти человек, сказала РИА Новости в пятницу сопредседатель штаба Елена Шмелева.

В четверг она сообщила РИА Новости, что штаб Путина будет полностью сформирован в течение трех-четырех дней.

"Всего во всем штабе будут не более 50 человек, работающих штатно. Порядка десяти человек войдут в аппарат", — сказала Шмелева.

Она добавила, что ответственными по юридической части в аппарате штаба будут Сергей Кабышев и Андрей Тихомиров, которые были ответственны в инициативной группе по выдвижению Путина за сбор документов для подачи в ЦИК. Руководитель общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова будет руководить работой с волонтерами.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил журналистам, что пять позиций в аппарате избирательного штаба Путина займут представители "Единой России". В частности, руководитель центрального исполнительного комитета ЕР Александр Борисов станет замглавы аппарата штаба, первый замруководителя комитета Наталья Орлова — уполномоченным по финансам, замруководителя исполкома Андрей Парфенов возглавит региональный департамент штаба, а первый замруководителя комитета Максим Жаворонков — региональный блок штаба. Председатель координационного совета "Молодой гвардии ЕР" Денис Давыдов будет заниматься молодежным направлением.

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Перейти в фотобанк © РИА Новости / Алексей Куденко Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года. © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года. Перейти в фотобанк © РИА Новости / Алексей Филиппов Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года. © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года. 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Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец и должен собрать подписи в свою поддержку. Сбор продлится до 30 января.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина, и разрешил ему открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, что позволяет выдвиженцу официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Путин в среду вечером посетил свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.