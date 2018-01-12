В избирательном штабе Путина будут работать не более 50 человек

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Не более 50 человек будут работать в избирательном штабе Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах, в аппарат штаба войдут около десяти человек, сказала РИА Новости в пятницу сопредседатель штаба Елена Шмелева.
В четверг она сообщила РИА Новости, что штаб Путина будет полностью сформирован в течение трех-четырех дней.
"Всего во всем штабе будут не более 50 человек, работающих штатно. Порядка десяти человек войдут в аппарат", — сказала Шмелева.
Она добавила, что ответственными по юридической части в аппарате штаба будут Сергей Кабышев и Андрей Тихомиров, которые были ответственны в инициативной группе по выдвижению Путина за сбор документов для подачи в ЦИК. Руководитель общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова будет руководить работой с волонтерами.
Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил журналистам, что пять позиций в аппарате избирательного штаба Путина займут представители "Единой России". В частности, руководитель центрального исполнительного комитета ЕР Александр Борисов станет замглавы аппарата штаба, первый замруководителя комитета Наталья Орлова — уполномоченным по финансам, замруководителя исполкома Андрей Парфенов возглавит региональный департамент штаба, а первый замруководителя комитета Максим Жаворонков — региональный блок штаба. Председатель координационного совета "Молодой гвардии ЕР" Денис Давыдов будет заниматься молодежным направлением.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец и должен собрать подписи в свою поддержку. Сбор продлится до 30 января.
Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина, и разрешил ему открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, что позволяет выдвиженцу официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.
Путин в среду вечером посетил свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.