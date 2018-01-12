На сайте ЦИК опубликовали данные о доходах Грудинина

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Суммарный доход кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина за последние шесть лет составил порядка 157,4 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

На сайте указаны источники и общая сумма доходов Грудинина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, — 157 413 983 рубля. Они складываются, в том числе, из зарплаты, премии за участие в конкурсе, доходов от вкладов, а также материальной помощи.

Как следует из материалов на сайте ЦИК, на пяти счетах находится в общей сложности 5,92 миллиона рублей, Грудинин также владеет акциями ЗАО "Совхоз имени Ленина" и долей в ООО "ТТ Девелопмент".

Кроме того, опубликованы данные о доходах супруги кандидата на пост президента: Ирина Грудинина за последние шесть лет суммарно заработала 2,62 миллиона рублей. Среди недвижимого имущества у нее две квартиры в Москве; также она является обладателем двух легковых автомобилей Lexus. На 11 счетах Ирины Грудининой находится в общей сложности около 2 миллионов рублей, она также владеет долей в ООО "ТАИР".

Сведения о размере и источниках доходов (своих и супруга или супруги) за шесть лет, предшествующих году назначения выборов президента, а также сведения об имуществе, счётах, вкладах и ценных бумагах кандидат должен представить в Центризбирком вместе с другими документами ещё на этапе выдвижения.