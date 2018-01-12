Выборы 2018

Павел Грудинин: кандидат на пост президента России

15:5612.01.2018
Новости
(обновлено: 16:08 12.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРегистрация П. Грудинина в качестве кандидата в Президенты РФРегистрация П. Грудинина в качестве кандидата в Президенты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Выдвижение беспартийного Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ стало для многих сюрпризом. Действующий директор Совхоза им. Ленина, который, казалось бы, мало связан с российской политической сценой, неожиданно выступает на ней в важной роли — в качестве кандидата на высший государственный пост от одной из самых крупных политических сил в стране.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Биография Павла Грудинина

Грудинин уверен, что ему удастся перенести опыт управления "маленьким совхозом" на всю страну, опираясь, в первую очередь, на социалистические идеи.

45 лет в совхозе

Грудинин родился в 1960 году в Москве, и с самого детства его жизнь была связана с совхозом, где он еще ребенком зарабатывал огромную по тем временам сумму.

"Я начал работать в совхозе с 12 лет грузчиком. А грузчику давали пять килограмм земляники за каждый день работы. Земляника тогда на рынке стоила 3 рубля 50 копеек. Это была очень хорошая цена, то есть можно было сразу продать много. Поэтому за сезон мы зарабатывали только официально порядка 300-400 рублей. Представляете, школьнику 12 — 13 лет, а у него такой доход за один месяц. Поэтому в совхозе всегда было хорошо и выгодно работать", — рассказал Грудинин в интервью телеканалу РБК.

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Будущий беспартийный кандидат в президенты от КПРФ получил профильное образование в Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) имени В.П. Горячкина. В начале 80-х годов он начал работать в Совхозе им. Ленина, а в 1995 году был избран его директором. Грудинин и по настоящий момент, даже после объявления о своем стремлении стать кандидатом в президенты РФ, не оставил руководство агропредприятием.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"35 лет я работаю в совхозе — это только официально. А если считать с 12 лет, получается, что я 45 лет работаю в совхозе", — подводил итог Грудинин в том же интервью телеканалу РБК. В видеоролике директор Совхоза сообщил, что средняя зарплата сотрудников его предприятия составляет 78 тысяч рублей, а руководство совхоза оказывает содействие работникам в решении вопроса с жильем, в том числе при рождении ребенка.

Политическая стезя

Грудинин не понаслышке знает о том, как вести политическую борьбу. На этом путь он встал 10 лет назад, когда в 1997 году он был впервые избран в Московскую областную думу. Позже, в начале 2000-х годов, предприниматель еще дважды побеждал в выборах как депутат этого законодательного органа. В интервью РБК Грудинин отметил, что, возможно, он бы избирался и на последующие сроки, "если бы не вышел из "Единой России".

"Я всегда говорил правду, но иногда ты должен принять решение: либо ты поступаешься принципами ради какой-то политической партии, либо уходишь из политической партии, потому что твои принципы не совпадают с их принципами", — обосновал свое решение директор Совхоза им. Ленина в интервью.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Грудинин в предвыборной программе пообещал выйти из ВТО

После своего третьего срока в качестве депутата Московской областной думы Грудинин не занимал других политических должностей. Но он вернулся на эту арену, когда в декабре 2017 года решением съезда КПРФ его неожиданно выдвинули кандидатом на пост президента РФ. При этом директор совхоза позиционирует себя как беспартийного кандидата и не заявил о своем намерении пополнить ряды коммунистов.

Почему Грудинин?

Многие задались вопросом, почему Грудинин, а не председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который ранее неоднократно представлял партию на президентских выборах, был определен в качестве кандидата от этого объединения.

"Я думаю, потому что, во-первых, я кандидат не от КПРФ, а от всех лево-патриотических сил… Потому что это объединит всю левую оппозицию", — объяснил Грудинин выбор коммунистов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1". При этом он назвал "мудрым" решение Зюганова, который "убедил партийцев сделать именно этот шаг".

Павел Грудинин и Геннадий Зюганов на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Люди должны понять, что КПРФ обновляется, левые силы объединяются вокруг единого кандидата, и они хотят на этих выборах победить для того, чтобы жизнь людей простых, я имею в виду пенсионеров, детей, работников разных учреждений, предпринимателей, была лучше, чем она была на самом деле", — пояснил расстановку политических сил кандидат от КПРФ.

Маленький совхоз — на всю страну

При этом в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" Грудинин выразил уверенность, что у него получится "маленький совхоз перенести на всю страну". Однако он признал, что при возможной будущей реализации социалистической идеологии в России надо провести "работу над ошибками" в отношении опыта Советского Союза.

Президентские выборы
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"В Советском Союзе ошибки были, я же не говорю, что это все идеально было. Но я хочу, как в Китае: что если человек украл, то его вернут вместе с деньгами обратно, и он знает, что неотвратимое наказание будет. Я хочу, чтобы тарифы наших энергокомпаний не высасывали деньги из карманов предпринимателей и жителей", — поделился своими стремлениями беспартийный кандидат от КПРФ.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ в качестве кандидата на пост президента России. 12 января 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Большая часть предвыборной программы "20 шагов Павла Грудинина" посвящена именно экономическим мерам. Так, в случае победы на выборах он обещает отказаться от участия во Всемирной торговой организации (ВТО), а также провести национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков.

Что касается внешней политики, в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" директор совхоза заявил, что России нужно "основополагающая" идея, которая бы всех "объединила", чтобы другие страны по аналогии с Советским Союзом "хотели бы прийти к нам". "Мы, действительно, великая держава", — заключил он свое выступление в программе.

Предвыборная агитация
© Инфографика
Предвыборная агитация
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