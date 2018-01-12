Павел Грудинин: кандидат на пост президента России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Выдвижение беспартийного Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ стало для многих сюрпризом. Действующий директор Совхоза им. Ленина, который, казалось бы, мало связан с российской политической сценой, неожиданно выступает на ней в важной роли — в качестве кандидата на высший государственный пост от одной из самых крупных политических сил в стране.

Грудинин уверен, что ему удастся перенести опыт управления "маленьким совхозом" на всю страну, опираясь, в первую очередь, на социалистические идеи.

45 лет в совхозе

Грудинин родился в 1960 году в Москве, и с самого детства его жизнь была связана с совхозом, где он еще ребенком зарабатывал огромную по тем временам сумму.

"Я начал работать в совхозе с 12 лет грузчиком. А грузчику давали пять килограмм земляники за каждый день работы. Земляника тогда на рынке стоила 3 рубля 50 копеек. Это была очень хорошая цена, то есть можно было сразу продать много. Поэтому за сезон мы зарабатывали только официально порядка 300-400 рублей. Представляете, школьнику 12 — 13 лет, а у него такой доход за один месяц. Поэтому в совхозе всегда было хорошо и выгодно работать", — рассказал Грудинин в интервью телеканалу РБК.

Будущий беспартийный кандидат в президенты от КПРФ получил профильное образование в Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) имени В.П. Горячкина. В начале 80-х годов он начал работать в Совхозе им. Ленина, а в 1995 году был избран его директором. Грудинин и по настоящий момент, даже после объявления о своем стремлении стать кандидатом в президенты РФ, не оставил руководство агропредприятием.

"35 лет я работаю в совхозе — это только официально. А если считать с 12 лет, получается, что я 45 лет работаю в совхозе", — подводил итог Грудинин в том же интервью телеканалу РБК. В видеоролике директор Совхоза сообщил, что средняя зарплата сотрудников его предприятия составляет 78 тысяч рублей, а руководство совхоза оказывает содействие работникам в решении вопроса с жильем, в том числе при рождении ребенка.

Политическая стезя

Грудинин не понаслышке знает о том, как вести политическую борьбу. На этом путь он встал 10 лет назад, когда в 1997 году он был впервые избран в Московскую областную думу. Позже, в начале 2000-х годов, предприниматель еще дважды побеждал в выборах как депутат этого законодательного органа. В интервью РБК Грудинин отметил, что, возможно, он бы избирался и на последующие сроки, "если бы не вышел из "Единой России".

"Я всегда говорил правду, но иногда ты должен принять решение: либо ты поступаешься принципами ради какой-то политической партии, либо уходишь из политической партии, потому что твои принципы не совпадают с их принципами", — обосновал свое решение директор Совхоза им. Ленина в интервью.

После своего третьего срока в качестве депутата Московской областной думы Грудинин не занимал других политических должностей. Но он вернулся на эту арену, когда в декабре 2017 года решением съезда КПРФ его неожиданно выдвинули кандидатом на пост президента РФ. При этом директор совхоза позиционирует себя как беспартийного кандидата и не заявил о своем намерении пополнить ряды коммунистов.

Почему Грудинин?

Многие задались вопросом, почему Грудинин, а не председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который ранее неоднократно представлял партию на президентских выборах, был определен в качестве кандидата от этого объединения.

"Я думаю, потому что, во-первых, я кандидат не от КПРФ, а от всех лево-патриотических сил… Потому что это объединит всю левую оппозицию", — объяснил Грудинин выбор коммунистов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1". При этом он назвал "мудрым" решение Зюганова, который "убедил партийцев сделать именно этот шаг".

"Люди должны понять, что КПРФ обновляется, левые силы объединяются вокруг единого кандидата, и они хотят на этих выборах победить для того, чтобы жизнь людей простых, я имею в виду пенсионеров, детей, работников разных учреждений, предпринимателей, была лучше, чем она была на самом деле", — пояснил расстановку политических сил кандидат от КПРФ.

Маленький совхоз — на всю страну

При этом в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" Грудинин выразил уверенность, что у него получится "маленький совхоз перенести на всю страну". Однако он признал, что при возможной будущей реализации социалистической идеологии в России надо провести "работу над ошибками" в отношении опыта Советского Союза.

"В Советском Союзе ошибки были, я же не говорю, что это все идеально было. Но я хочу, как в Китае: что если человек украл, то его вернут вместе с деньгами обратно, и он знает, что неотвратимое наказание будет. Я хочу, чтобы тарифы наших энергокомпаний не высасывали деньги из карманов предпринимателей и жителей", — поделился своими стремлениями беспартийный кандидат от КПРФ.

Большая часть предвыборной программы "20 шагов Павла Грудинина" посвящена именно экономическим мерам. Так, в случае победы на выборах он обещает отказаться от участия во Всемирной торговой организации (ВТО), а также провести национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков.

Что касается внешней политики, в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" директор совхоза заявил, что России нужно "основополагающая" идея, которая бы всех "объединила", чтобы другие страны по аналогии с Советским Союзом "хотели бы прийти к нам". "Мы, действительно, великая держава", — заключил он свое выступление в программе.