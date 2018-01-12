В ЦИК показали, как проверяют подписи в поддержку кандидатов в президенты

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В ЦИК России рассказали журналистам о процедуре проверки подписей в поддержку кандидатов на пост президента России: показали мобильные устройства, которые будут использоваться экспертами для установления подлинности подписей, и заверили, что все возможные фальсификации будут выявлены.

"У каждого эксперта-почерковеда будут специальные мобильные устройства, чтобы сравнивать подписные листы и определять возможные фальсификации… С этого устройства подписные листы будут переноситься на экран, чтоб в мельчайших подробностях рассмотреть все детали… Машинка увеличивает подпись с помощью лупы, запоминает в памяти подпись, но только эксперт может установить, является ли подпись подлинной", — рассказал журналистам глава управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата ЦИК РФ Алексей Нестеров.

По словам члена Центризбиркома России Евгения Шевченко, "эксперты- почерковеды не оставят никаких шансов для фальсификаций", все поддельные подписи будут выявлены.

Он добавил, что все подписные листы хранятся в ЦИК год, после чего специальным решением Центризбиркома они уничтожаются. "Приезжает специальная машина — такой мобильный шредер, и коробками все это уничтожается",- рассказал он.