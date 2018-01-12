Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Избирательный штаб Владимира Путина собрал более 400 тысяч подписей для его регистрации как кандидата на выборах президента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей", — сказал Кондрашов.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. По закону, в таком случае ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе. Максимальное число подписей закон не регламентирует. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.