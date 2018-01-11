Объявлено об окончании сбора средств в избирательный фонд Путина

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости об окончании сбора средств в избирательный фонд.

"По заявлению уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в президенты Владимира Путина Натальи Орловой, на счет поступило 400,2 млн. рублей… объявлено об окончании сбора средств", — сообщил Кондрашов.

"Не все читают, что фонд уже наполнен, и нам придется возвращать по законодательству пожертвования сверх допустимого — прошу жертвователей отнестись к этому с пониманием," — отметила в свою очередь Орлова, ее слова приводит пресс-секретарь штаба.