Путин назвал проколом США призыв допустить Навального до выборов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о критике со стороны США и других стран Запада в связи с недопуском Алексея Навального к выборам в марте 2018 года, заявил, что они, вероятно, делают ставку на своих кандидатов, но прокололись.

"Никто не любит, когда вмешиваются в их дела, но с удовольствием лезут в чужие. Это первое, что мне приходит в голову по поводу того, что конгресс США, по-моему, Госдеп как-то отреагировал на то, что кого-то недопустили. Это первое обстоятельство", — сказал Путин.

"Второе обстоятельство — персонаж, о котором вы упомянули, он не единственный кого не допустили. Но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали", — добавил он.