ЦИК опубликовал первый финансовый отчет Грудинина

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кандидат на должность президента России от КПРФ Павел Грудинин к началу недели получил 89 тысяч рублей для ведения своей предвыборной кампании, но на тот момент ничего не потратил, следует из его первого финансового отчета.

В четверг ЦИК России опубликовал на своём сайте первый финансовый отчет кандидата от КПРФ; этот документ в числе прочих кандидаты должны предоставлять в Центризбирком на этапе регистрации. Отчёт содержит сведения о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Грудинина по состоянию на 8 января.

К понедельнику на его избирательный счёт поступило 89 075 рублей. Эта сумма целиком складывается из пожертвований граждан; ни сам кандидат, ни выдвинувшая его партия, ни какие-либо юрлица, как следует из отчета, средств в его избирательный фонд на тот момент не вносили.

Затраты Грудинина на кампанию по состоянию на 8 января составили 0.00 рублей — кандидат от КПРФ ничего не потратил ни по одной статье расходов, включая изготовление печатных агитационных материалов и проведение публичных массовых мероприятий.