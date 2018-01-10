В штабе Путина не исключили появление telegram-канала кандидата

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В избирательном штабе Владимира Путина не исключили, что у кандидата появятся страницы в социальных сетях и telegram-канал.

"Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут", — сказала сопредседатель штаба Елена Шмелева, отвечая на вопрос будет ли у кандидата telegram-канал.

Сопредседатель Александр Румянцев в свою очередь отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях таких, как Twitter, Facebook и других.

"Все будет абсолютно", — сообщил он.