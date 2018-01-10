Путин собрал почти половину необходимых для регистрации на выборах подписей

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. За шесть дней собрано 149 тысяч подписей при необходимых 300 тысячах для регистрации кандидатом в президенты действующего главы РФ Владимира Путина, сбор проходит во всех субъектах России, сказала РИА Новости сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе.

"На сегодняшний день у нас 149 тысяч подписей уже собрано. Абсолютно во всех субъектах он (сбор) проходит силами региональных штабов, волонтеров, активистов", — сказала Шмелева.