ЦИК не зарегистрировал уполномоченных партии, выдвинувшей Волынец

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российский Центризбирком из-за нарушений отказал в регистрации уполномоченных представителей партии "Народ против коррупции", которая выдвинула председателя Национального родительского комитета Ирину Волынец кандидатом на выборах президента РФ.

Вместе с тем, теоретически, у нее ещё есть шанс в установленные сроки уведомить ЦИК о проведении съезда, вновь провести его и подать документы для выдвижения на предстоящих выборах.

"Отказать в регистрации уполномоченных представителей политической партии "Народ против коррупции", выдвинувшей кандидата на должность президента РФ Ирину Владимировну Волынец, в связи с несоблюдением требований, предусмотренных законом, и отсутствием необходимых документов", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

В частности, партия нарушила установленные сроки, в которые должна была уведомить Центризбирком о проведении предвыборного съезда. По закону, партия обязана известить ЦИК о мероприятии минимум за день до дня съезда, если он пройдёт в Москве, и за три дня — если он состоится в другом регионе. Уведомление от партии "Народ против коррупции" поступило 29 декабря, а сам съезд состоялся уже на следующий день — 30 декабря, то есть ЦИК уведомили менее чем за день.

Несоблюдение этого требования закона является основанием для отказа в регистрации уполномоченных партии. Кроме того, на некоторых документах со сведениями об имуществе и крупных расходах отсутствовала подпись самого кандидата, что также нарушает установленные нормы.

Секретарь ЦИК Майя Гришина на вопрос о том, может ли Волынец устранить недочёты и вновь подать документы, отметила, что среда — последний день, когда может быть подано уведомление о проведении съезда по выдвижению кандидата в президенты.

"Сегодня истекает срок уведомления ЦИК о партийном мероприятии по выдвижению любой партией", — сказала Гришина журналистам.

Документы по выдвижению кандидатов от партий Центризбирком будет принимать до полуночи 12 января. Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.