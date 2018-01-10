Самопровозглашенный "президент СССР" не сможет продолжить участие в выборах

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Центризбирком не зарегистрировал группу избирателей, поддержавшую самовыдвижение самопровозглашенного "президента СССР" Тристана Присягина, он не сможет как кандидат продолжить участие в выборах президента России.

В минувшее воскресенье Присягин, который ранее в интернете провозгласил себя президентом СССР, подал в ЦИК пакет документов для выдвижения на президентских выборах.

"Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Тристана Александровича Присягина, и ее уполномоченных представителей в связи с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

В собрании группы избирателей для поддержки Присягина, как следует из документов, представленных в ЦИК, приняли участие 137 человек, при том, что в неё должны войти, по закону, минимум 500 человек. Кроме того, самовыдвиженец не предоставил заверенный нотариусом протокол регистрации членов группы и справки об имуществе и крупных расходах. Все это послужило основаниями для отказа в регистрации группы избирателей.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно было собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек. Прием документов от самовыдвиженцев Центризбирком завершил 7 января.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.