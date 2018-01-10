ЦИК не зарегистрировал группу для поддержки самовыдвиженца Столпака

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Центризбирком РФ отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения руководителя оренбургского отделения "ПАРНАС" Сергея Столпака кандидатом в президенты России, самовыдвиженец не сможет продолжить участие в избирательной кампании.

"Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Сергея Павловича Столпака, и ее уполномоченных представителей в связи с отсутствием необходимых документов", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.

Основанием для отказа в регистрации группы стало то, что кандидат не представил в Центризбирком список уполномоченных представителей группы избирателей и нотариально заверенный протокол регистрации членов этой инициативной группы.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно было собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек. Прием документов от самовыдвиженцев Центризбирком завершил 7 января.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.