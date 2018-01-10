Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина

Президент Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева стали сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина, который будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Путин сегодня вечером посетил свой предвыборный штаб в Москве, который располагается в Гостином дворе. После общения с волонтерами, которые занимаются проверкой подписей, президент отдельно поговорил с Румянцевым, Когогиным и Шмелевой. Он поблагодарил их за то, что они согласились принять участие в этой "неформальной" и "важной" работе.

"Если она станет формальной — она не будет эффективной", — подчеркнул Путин. Кроме того, он также призвал сотрудников штаба "действовать исключительно в рамках закона". Глава государства также заявил о готовности к любым шагам, которые пойдут на пользу гражданам.

Шмелева рассказала, что в ближайшее время заработают сайт, Общественная приемная и горячая линия президента.

Тем временем журналист Андрей Кондрашов сообщил, что будет пресс-секретарем избирательного штаба президента. Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года.

Путин оставил на память в своем избирательном штабе автограф. pic.twitter.com/cqFKdUqmnL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 января 2018 г.​

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В конце декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера страны. ЦИК также разрешил главе государства открыть счет для формирования избирательного фонда, что позволяет ему начать сбор подписей.

Кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее 500 человек, а для регистрации кандидатом ему необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.