МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком признает недействительными подписи в поддержку кандидатов в президенты РФ, собранные членами избирательных комиссий, если такие факты будут выявлены.

"Центральная избирательная комиссия не давала повода усомниться в том, что она всегда действует в рамках закона. Если будет установлено, что подписи собираются кем-либо из членов избирательных комиссий, то эти подписи, конечно, не могут быть и никогда не будут признаны соответствующими нормам закона, не будут признаны действительными", — заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев на заседании в среду.

Со своей стороны председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что ведомство в подобных случаях будет также добиваться увольнения члена избиркома, собиравшего подписи за кандидатов.

"Я хочу сказать, что не только подписи будут дезавуированы, но и в рамках своей компетенции Центральная избирательная комиссия будет добиваться того, чтобы любого уровня член избирательной комиссии, от кого бы он ни был, был немедленно уволен", — заявила глава ЦИК.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.