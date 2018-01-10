МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Связывать оценку эффективности работы российских губернаторов с показателями явки на президентских выборах неправомерно и неправильно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая увязка, скажем так, оценки эффективности работы руководителей регионов с теми цифрами явки, которую регионы покажут, наверное, это было бы а) неправомерно и б) неправильно. Поэтому здесь, безусловно, таких прямых увязок быть не может", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать доклад фонда "Петербургская политика", в котором сообщается о возможной связи показателей явки избирателей и кадровых решений в губернаторском корпусе.

Песков отметил, что в Кремле никто не поднимает данный вопрос.

"Я бы, наверное, опроверг такие утверждения. Разумеется, таким образом никто не ставит и не может ставить вопрос. Вы знаете, что, скажем так, информированием населения о выборах, разъяснением необходимости участия в выборах, разъяснением того, что каждый голос представляет собой очень важный вклад в выборах, — этим занимается ЦИК", — пояснил он.

Согласно прогнозу фонда "Петербургская политика", явка на президентских выборах будет стремиться к 100% в Туве и Тюменской области, в Москве составит около 33%, в Санкт-Петербурге – 37%. Эксперты отмечают, что перед регионами стоит задача "обеспечить явку выше "естественного фона" при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на коррекцию результатов голосования".