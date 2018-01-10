МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит свой предвыборный штаб, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет нерабочее мероприятие — он (президент) посетит свой предвыборный штаб, но это уже нерабочее мероприятие другого, предвыборного характера", — сказал Песков.
Кроме того, добавил пресс-секретарь президента, Путин в среду в рамках своего рабочего графика посетит Тверской вагоностроительный завод, где традиционно пообщается с рабочими.
"Еще будучи председателем правительства, президент его (завод) в кризисные годы — кризис 2008 года — посещал. Тогда фактически завод был на грани остановки, заказов не было. Пришлось принимать экстренные антикризисные меры, которые Путин лично курировал и, собственно, сопровождал в плане их имплементации. Сегодня завод находится совсем в другом состоянии — динамично работающее и развивающееся предприятие. Его Путин и посетит", — сказал Песков.
Также, отметил он, в графике президента на среду запланированы внутренние совещания и встречи.
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