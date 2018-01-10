МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российское посольство назвало необоснованными и неприемлемыми заявления США в связи с отказами в регистрации кандидатов в президенты России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что представитель госдепа США Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением российскими властями строгих мер по отношению к "независимым голосам". Захарова назвала реакцию госдепа США вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела России.

Согласно сообщению посольства, заявления официального Вашингтона о политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России необоснованны и политизированы, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов — несостоятельны.

"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

В посольстве также выразили надежду, что американские власти "не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США в реализации их избирательного права".

Ранее Центризбирком России принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права". Верховный суд России 6 января оставил решение ЦИК в силе, несмотря на жалобу Навального.

Согласно российскому закону, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя десять лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".