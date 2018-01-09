ЦИК получил документы для регистрации Грудинина кандидатом в президенты

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Уполномоченные представители КПРФ во вторник подали в ЦИК России документы для регистрации директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом от партии на предстоящих выборах президента России, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Ранее Грудинин лично принес в ЦИК необходимый пакет документов для выдвижения. В конце прошлого года, 29 декабря, Центризбирком на своем заседании зарегистрировал уполномоченных представителей КПРФ, уполномоченных кандидата по финансовым вопросам, а также разрешил ему открыть избирательный счет для формирования фонда предвыборной кампании.

"Уполномоченные представители КПРФ подали в ЦИК документы для регистрации Грудинина в качестве кандидата на должность президента РФ", — сообщил Шевченко журналистам во вторник.

КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Согласно закону, кандидатам в президенты от парламентских партий для регистрации не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку. Но, как и всем кандидатам, на этапе регистрации им нужно представить в ЦИК ряд документов — в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов. После этого у ЦИК есть десять дней для того, чтобы принять решение о регистрации кандидата.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.