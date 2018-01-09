МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей по поводу отказа Алексею Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах 2018 года из-за имеющейся судимости вызывает большое недоумение, ЦИК удивлен "привилегированной заботе" ЕС только в отношении этого претендента.

"Вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права. В связи с этим закономерен вопрос: чем вызвана проявленная таким образом привилегированная забота исключительно в отношении господина Навального?" — процитировала глава ЦИК России Элла Памфилова заявление ведомства.

Верховный суд РФ 6 января отклонил апелляционную жалобу Навального на отказ первой инстанции этого же суда удовлетворить его иск с оспариванием решения ЦИК России, не зарегистрировавшей инициативную группу для самовыдвижения кандидатом в президенты.

Ранее Центризбирком принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

Памфилова напомнила, что 26 декабря, после того как Центризбирком принял решение о недопуске ряда кандидатов, в том числе Навального, в ответ прозвучали заявления Госдепартамента и пресс-секретаря европейской службы внешних связей. По её словам, ЦИК осознанно не стал сразу реагировать на эти заявления, решив дождаться судебного решения по апелляции.

У Центризбиркома, подчеркнула она, вызывает большое недоумение заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей по поводу отказа Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах 2018 года из-за имеющейся судимости, что, по мнению автора заявления, "ставит под серьёзное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность предстоящих выборов".

"Почему в аналогичной ситуации не была проявлена такая же озабоченность в отношении других граждан России, которым так же, как и Навальному, было отказано в регистрации из-за судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", — продолжила Памфилова.

Она напомнила, что с 2012 года по подобным основаниям не были допущены к выборам разного уровня в России около 250 кандидатов, "и ни у кого, включая еврочиновников, не вызвала сомнений правомочность принятых решений".

"ЦИК надеется, что в дальнейшем представители столь солидной организации, как ЕС, прежде чем выступать с подобными заявлениями, будут более внимательно знакомится с национальными документами и фактическими обстоятельствами, не опираясь на разного рода сомнительные сообщения, и не допустят действий, которые могли бы трактоваться как вмешательство в избирательную кампанию по выборам президента Российской Федерации", — заключила Памфилова.