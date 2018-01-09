МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Монархической партии и ее основатель, миллиардер Антон Баков сообщил РИА Новости во вторник, что начнет сбор подписей в свою поддержку на президентских выборах сразу после пополнения избирательного счета.

Чуть ранее Баков сообщил, что во вторник перечислит 90 миллионов рублей на свой избирательный счет для сбора подписей.

"Сбор подписей начнем в течение сегодняшнего или завтрашнего дня. Если учесть, что деньги, наверное, все равно придут (на счет — ред.) только завтра в Москву, то, наверное, с завтрашнего", — сказал Баков РИА Новости во вторник.

Ранее ЦИК России разрешил Бакову открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в свою поддержку на выборах президента РФ. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и Монархическая партия, для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.