Корпус "За чистые выборы" планирует подготовить 70 тысяч наблюдателей

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Корпус "За чистые выборы" рассчитывает подготовить минимум 70 тысяч наблюдателей для работы на избирательных участках в ходе предстоящих выборов президента России, сообщила РИА Новости руководитель исполнительного комитета движения Алена Булгакова.

"Мы ставим задачу "закрыть" каждый участок. На данный момент у нас стоит показатель подготовить порядка 70 тысяч наблюдателей, будем стараться отталкиваться от этой цифры и также больше привлекать", — сказала Булгакова.

Она отметила, что работа уже началась, полным ходом идет рекрутинг наблюдателей по регионам. "Обучение тоже проводим и совместно с избирательными комиссиями, и совместно с общественными палатами, и с привлечением федеральных и региональных электоральных экспертов", — уточнила глава исполкома корпуса.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.