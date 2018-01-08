МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избирательные фонды 13 кандидатов в президенты России к 5 января собрали более 650 миллионов рублей, при этом больше всего средств получил фонд действующего президента Владимира Путина, а на счету кандидата от КПРФ Павла Грудинина пока лишь около 1 тысячи рублей, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Ранее ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Сейчас комиссия приводит данные по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть избирательные счета.

ЦИК приводит данные об избирательных фондах Эльвиры Агурбаш, Сергея Бабурина, Екатерины Гордон, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Михайлова, Станислава Полищука, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова, Романа Худякова и Григория Явлинского.

Общая сумма средств, поступивших на их избирательные счета к 5 января, составила 656.121.372 рубля. Пожертвования юридических лиц, превышающие 200 тысяч рублей, составили в общей сложности 400 миллионов рублей, а крупные пожертвования от граждан — в сумме 230 тысяч рублей.

Первая тройка

Больше всего средств поступило в фонд Путина, сообщает ЦИК. На его счет, согласно данным Центризбиркома, поступили более 400 миллионов рублей. Избирательный фонд служит для оплаты расходов кандидата на предвыборную кампанию, при этом по закону сумма таких расходов не может превышать 400 миллионов рублей.

Согласно сайту ЦИК, к 5 января Путин, идущий на выборы самовыдвиженцем, уже потратил 13,4 миллиона из собранных средств на свою кампанию, в том числе 9 миллионов — на агитацию.

Второй по величине избирательный фонд собрал кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, говорится на сайте. Его средства на 5 января составили 200 миллионов рублей, следует из информации ЦИК.

Замыкает тройку лидеров бизнес-омбудсмен Борис Титов, который идет на президентские выборы от Партии роста. Согласно информации на сайте ЦИК, его фонд за неделю увеличился на 10 миллионов рублей. Как следует из обновленных данных, на счет Титова поступили еще 10 миллионов рублей, размер фонда стал равен 20,7 миллиона. Общие затраты на его кампанию к 5 января составили около 2,47 миллиона рублей, из которых 2,23 миллиона были потрачены на агитацию.

Ученые и реформаторы

Следующий по размеру фонд-миллионник собрала телеведущая Ксения Собчак, идущая на выборы от партии "Гражданская инициатива". По данным ЦИК, размер ее фонда не изменился с конца 2017 года и по-прежнему насчитывает 19,44 миллиона рублей, превышая тем не менее фонды десяти других кандидатов.

За ней следует кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, на избирательный счет которого поступили 15 миллионов рублей, следует из данных Центризбиркома. Общие расходы кандидата к 5 января составили 9,4 миллиона, в том числе почти 1,6 миллиона — затраты на процедуру сбора подписей, говорится на сайте.

Остальные кандидаты собрали значительно меньше. Следующий по величине — фонд заслуженного изобретателя России, депутата костромской областной думы Владимира Михайлова, который идет на выборы самовыдвиженцем. По данным ЦИК, его фонд насчитывает 200 тысяч рублей, и все поступившие средства — это пожертвования граждан. Михайлов пока не начал расходовать полученные средства, говорится на сайте. Однако ранее изобретатель сообщал, что планирует потратить на сбор подписей в свою поддержку 50 миллионов рублей, но уточнял, что это будут его личные средства.

За ним следует лидер Партии социальных реформ Станислав Полищук, собравший, по данным Центризбиркома, 110 тысяч рублей. Совсем немного от него отстает кандидат от партии "Честно", экс-депутат Госдумы Роман Худяков. Согласно информации ЦИК, его фонд к 5 января получил 100 тысяч рублей.

Меньше сотни

Фонд кандидата от Партии добрых дел журналистки Екатерины Гордон получил 50 тысяч рублей, сообщается на сайте ЦИК. При этом, согласно опубликованным данным, больше половины этих средств — 28,5 тысяч рублей — уже потрачены. В расходах Гордон не указано, на какие цели были потрачены эти деньги.

В избирательный фонд лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, по данным ЦИК, поступили 30 тысяч рублей, из них 23 тысячи израсходованы. На счету вице-президента агрокомплекса "Мортадель" Эльвиры Агурбаш, идущей на выборы от партии "Альянс зеленых", числятся 8 тысяч рублей.

Избирательный фонд директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, выбранного кандидатом от КПРФ в конце 2017 года, собрал к началу января чуть более 1 тысячи рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.