ЦИК закончил прием документов от самовыдвиженцев

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Россия завершила приём документов на выдвижение для участия в выборах президента РФ от кандидатов, решивших участвовать в кампании в порядке самовыдвижения.

Воскресенье, 7 января, был последним днём для подачи в ЦИК документов от самовыдвиженцев. Члены ЦИК ждали всех желающих подать документы до полуночи. В этот день в ЦИК России поступили документы от пяти самовыдвиженцев.

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, с начала президентской кампании в ЦИК поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах главы государства в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только 15 таких кандидатов.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. Первый этап избирательной кампании — выдвижение кандидатов — пришелся на новогодние праздники, однако Центризбирком ежедневно принимал документы от желающих стать главой государства.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты РФ в Центризбирком поступили от 64 субъектов выдвижения — 21 партии и 43 самовыдвиженцев. В отличие от самовыдвиженцев у кандидатов от партий в запасе есть еще пять дней — они должны предоставить документы в ЦИК до полуночи 12 января.

Если документы кандидатов на выдвижение в порядке, то ЦИК принимает решение о регистрации группы избирателей и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также дает претенденту разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации.