ЦИК принял документы от "президента СССР" для выдвижения на выборы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ЦИК России принял документы на выдвижение на выборы президента РФ от самовыдвиженца Тристана Присягина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома.

Седьмое января — последний день, когда кандидаты, решившие баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, могут подать в Центральную избирательную комиссию необходимые для этого документы.

Присягин, который ранее в интернете провозгласил себя президентом СССР, принес необходимый пакет документов для выдвижения.

Если документы кандидатов на выдвижение в порядке, то ЦИК принимает решение о регистрации группы избирателей и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также дает претенденту разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.