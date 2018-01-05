Самовыдвиженцы на выборы-2018 должны принести подписи в ЦИК до 31 января

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кандидаты-самовыдвиженцы, заявившие об участии в выборах президента России в 2018 году, должны предоставить в ЦИК РФ подписи избирателей, собранные в свою поддержку, не позднее 31 января, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"Подписи, собранные в поддержку кандидатов, ЦИК России ожидает до 18.00 мск 31 января",- сказал он.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты РФ поступили от 64 субъектов выдвижения — 21 партии и 43 самовыдвиженцев. Первое января было последним днем когда, в соответствии с законом, самовыдвиженцы могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку выдвижения кандидата. Непосредственно сами документы по выдвижению от кандидатов, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, ЦИК будет принимать до полуночи 7 января.

Если документы в порядке, ЦИК регистрирует группу избирателей и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, а также дает кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации самого кандидата.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.