ЦИК не зарегистрировал группу избирателей в поддержку Яцуна на выборах-2018

Самовыдвиженец Андрей Яцун на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ. Архивное фото

Самовыдвиженец Андрей Яцун на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ. Архивное фото

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центризбирком России отказал в регистрации инициативной группе в поддержку самовыдвиженеца Андрея Яцуна, выдвинутого на пост президента РФ, соответствующее решение комиссия приняла в пятницу.

Согласно принятому постановлению ЦИК, в документах, представленных Яцуном, были выявлены признаки нарушения избирательного законодательства.

Так, в состав избирательной группы кандидата вошли учащиеся, однако в документах, представленных в ЦИК, не было указано образовательных учреждений, где они числятся.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.