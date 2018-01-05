Психологу Козлову разрешили собирать подписи для участия в выборах-2018

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ЦИК России разрешил кандидату на пост президента РФ от Партии социальной защиты психологу Михаилу Козлову, работавшему на телешоу "Дом-2", открыть избирательный счет, после чего он сможет собирать подписи в свою поддержку.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Согласно принятому в пятницу постановлению, ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата и разрешил открыть ему специальный избирательный счет.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию, кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике". Его кандидатуру для участия в президентских выборах утвердил прошедший ранее съезд Партии социальной защиты, после чего кандидат представил необходимые для выдвижения документы в Центризбирком.