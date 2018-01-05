ЦИК разрешил Бакову открыть счет для формирования избирательного фонда

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ЦИК России разрешил основателю Монархической партии миллиардеру Антону Бакову открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в свою поддержку на выборах президента РФ, соответствующее решение комиссия приняла в пятницу.

Согласно принятому постановлению, "Антону Алексеевичу Бакову разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда".

Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и Монархическая партия, для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.