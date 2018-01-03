МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Российский Центризбирком в среду принял документы кандидата в президенты РФ от Партии малого бизнеса России Юрия Сидорова для выдвижения на предстоящих выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Партия малого бизнеса на съезде, прошедшем 23 декабря в Санкт-Петербурге, поддержала кандидатуру своего председателя Юрия Сидорова для выдвижения на выборах президента в марте 2018 года. Как отмечали ранее в партии, своей основной задачей их кандидат видит расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также предпринимателей в России.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах. Центризбирком должен в течение пяти дней проверить их и вынести решение.

Если документы в порядке, ЦИК регистрирует уполномоченных представителей партии и уполномоченных представителей самого кандидата по финансовым вопросам, а также дает ему разрешение на открытие избирательного счета для формирования фонда предвыборной кампании.

После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и Партия малого бизнеса, для регистрации на выборах предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.