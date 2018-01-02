ЦИК зарегистрировал уполномоченных партии, выдвинувшей в президенты Козлова

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей Партии социальной защиты, которая выдвинула кандидатом в президенты РФ психолога Михаила Козлова, работавшего на телешоу "Дом-2", но отказал в регистрации уполномоченных по финансовым вопросам из-за неверно оформленных документов.

Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике". Его кандидатуру для участия в президентских выборах утвердил прошедший ранее съезд Партии социальной защиты, после чего кандидат представил необходимые для выдвижения документы в Центризбирком.

"Зарегистрировать уполномоченных представителей партии "Политическая партия социальной защиты" в количестве пяти человек", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании во вторник.

Однако Центризбирком отказался зарегистрировать уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, без чего тот не может открыть специальный избирательный счёт и начать свою кампанию. Основанием для отказа стали многочисленные недочёты и ошибки в документах на регистрацию финансовых уполномоченных. Козлов ещё может устранить нарушения и вновь подать в Центризбирком соответствующие документы.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат в президенты оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию, кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.